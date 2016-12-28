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Урок: "Как поменять назначение клавиш (видео)"
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На вашей клавиатуре не работает какая-либо клавиша?
У вас нестандартная клавиатура, в которой вообще нет какой-либо клавиши (а она вам нужна)?
А может вы совсем хотите отключить какую-то кнопку или заменить её назначение?
В этом уроке мы рассмотрим программу, которая поможет нам справиться с любой из этих проблем и буквально за считанные секунды изменит назначение любой клавиши на клавиатуре (или вовсе её отключит).
Приятного и полезного просмотра...
https://chaynikam.net
Автор: Андрей Курганов
Дата публикации: 2016-12-28
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